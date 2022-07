'Musica d'estate', rassegna di classica a Bardonecchia

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - Due settimane di concerti di musica classica, tutti i giorni e gratuiti, nel centro storico di Bardonecchia, in alta Valle di Susa,. E' il programma di 'Musica d'Estate', la rassegna organizzata (dal 1995) dall'Accademia di Musica di Pinerolo, tra le più rinomate strutture di alta formazione e perfezionamento in Italia. Iniziata il 15 luglio, andrà avanti fino al 30 dello stesso mese.

Durante la settimana alle ore 16 nel borgo vecchio di Bardonecchia, presso la Chiesa di S. Ippolito, si alternano concerti solistici e di musica da camera: Tina Vercellino e Alessandro Mosca (20 luglio); Edoardo Mancini (21 luglio); Monserrat Carolina Bravo (22); Lorenzo Meraviglia e Andrea Stefenell (25); Francesco Maccarrone (26); Viviana Casula, Anna Giulia Alvandi (27); Dimitri Malignan (28); Alberto Pavani (29).

Ogni pomeriggio (alle 17:45 dal lunedì al venerdì e alle 16:00 nel weekend) nella Chiesa di Maria Ausiliatrice si esibiscono giovani musicisti selezionati tra gli allievi delle masterclass di alto perfezionamento di pianoforte, violino, violoncello e musica da camera di Musica d'Estate, tenute da docenti di fama internazionale. In questo caso il programma è comunicato in loco, di giorno in giorno, nelle bacheche comunali per le vie di Bardonecchia.

L'ingresso è libero e non è necessaria la prenotazione.

Musica d'Estate è realizzata dall'Accademia di Musica di Pinerolo con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Comune di Bardonecchia, Fondazione CRT e con il contributo di Villaggio Campo Smith. (ANSA).