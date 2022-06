Regioni: Cirio nuovo capo delegazione Italia al Comitato Ue

(ANSA) - TORINO, 28 GIU - E' Alberto Cirio, governatore della Regione Piemonte, il nuovo Capo della delegazione italiana al Comitato delle Regioni a Bruxelles: lo rende noto la Conferenza delle Regioni.

Il Comitato europeo delle Regioni è un organo consultivo dell'Ue composto da rappresentanti eletti a livello locale e regionale provenienti da tutti i 27 Stati membri. Il Comitato è chiamato ad elaborare pareri sulle norme dell'Ue che incidono direttamente sulle Regioni e sulle città. Il presidente della Conferenza delle Regioni e governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha ringraziato Roberto Ciambetti per il lavoro finora svolto al vertice della delegazione italiana del Comitato delle Regioni. "Al Presidente Cirio vanno i complimenti e gli auguri di buon lavoro della Conferenza delle Regioni - ha aggiunto - nella certezza che saprà mettere al servizio di questa istituzione europea le sue doti e la sua esperienza di accorto ed equilibrato amministratore". "Onorato dalla responsabilità a cui sono stato chiamato. Il mio primo obiettivo - ha dichiarato Cirio - è quello di mettere questo importante mandato al servizio delle comunità territoriali del nostro Paese, contribuendo a rafforzare a Bruxelles la rete delle Regioni e degli enti locali italiani nella consapevolezza che occorra, oggi più che in passato, rilanciare il loro ruolo in Europa". (ANSA).