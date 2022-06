Torino: imbrattati muri Politecnico, Alenia e Leonardo

(ANSA) - TORINO, 26 GIU - Raid oggi pomeriggio a Torino contro le sedi del Politecnico e delle aziende Alenia e Leonardo, imbrattate all'esterno e all'ingresso con vernice e olio. Azioni riconducibili all'area anarchica e antagonista che da venerdì ha lanciato una "mobilitazione internazionale contro tutte le guerre e tutte le frontiere". Infatti nei loro proclami gli antagonisti hanno puntato il dito contro l'ateneo e le due aziende che operano nei settori della difesa e nell'aerospazio accusandoli di "business tecno-militare".

Sempre nel pomeriggio un centinaio di anarchici, arrivati anche da fuori Torino, ha manifestato in presidio davanti al Cpr (centro di permanenza per il rimpatrio) di corso Brunelleschi.

Venerdì pomeriggio in città era stata occupata l'ex Astanteria Martini, ex sede di presidio ospedaliero, in via Cuneo angolo via Cigna. La mobilitazione 'contro guerre e frontiere' terminerà questa sera al Parco della Colletta, dove gli antagonisti si sono dati appuntamento per il raduno finale.

(ANSA).