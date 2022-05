Pnrr: accordo a Torino per rinascita Manifattura Tabacchi

(ANSA) - TORINO, 31 MAG - Con la sottoscrizione di un protocollo d'intesa fra Agenzia del Demanio, ministero della Cultura, Regione, Città, Università e Politecnico, Torino candida il progetto per la rinascita dell'ex Manifattura Tabacchi ad accedere ai fondi della missione 4 del Pnrr e Next Generation Eu destinati a Istruzione e Ricerca. L'obiettivo è quello di creare un nuovo distretto culturale che ridisegnerà il volto della zona periferica nord-est della città, attraverso un progetto di rigenerazione urbana legato allo sviluppo di una 'cittadella universitaria' con residenze da 600 posti, servizi per gli studenti e aule di alta formazione e un Polo Archivistico con aule di consultazione, un centro studi e un deposito a servizio degli Archivi di Stato di Torino, Asti, Biella, Cuneo e Verbania.

L'accordo siglato oggi avvia i lavori del Tavolo Tecnico Operativo che definirà in dettaglio sia le risorse da mettere in campo sia gli spazi coinvolti. "E' un progetto che guarda non solo a fare di Torino una città sempre più universitaria - sottolinea il sindaco Stefano Lo Russo - ma che avrà effetti positivi su tutto il quartiere e abbiamo buone chance di poter accedere ai fondi". Per il presidente della Regione Alberto Cirio è "un'operazione strategica per Torino e il Piemonte, un momento storico e con questo accordo costituiamo una squadra che ci fa avere prospettive molto rassicuranti per l'assegnazione del finanziamento". (ANSA).