Lo Russo, Torino sta vivendo un momento di ripartenza

"La città sta vivendo un momento di ripartenza. C'è un clima positivo e questo è il frutto del lavoro impostato nei mesi scorsi perché Torino torni a essere internazionale, con una vocazione fortemente europeista, una città in grado di essere attrattiva per gli eventi". Lo ha detto il sindaco di Torino Stefano Lo Russo all'inaugurazione del Festival Internazionale dell'Economia.

"Tutto questo serve - ha spiegato - per promuovere il tessuto industriale e produttivo di Torino. A volte si fa una contrapposizione capziosa, ma una città deve essere industriale e attrattiva insieme. E' un momento molto complicato per la vita del continente, del Paese e anche della città, ma è anche un'opportunità per rendere concreta una strategia di sviluppo.

La condizione è lavorare insieme in concordia istituzionale. Un territorio è vincente se riesce a smussare gli angoli e muoversi con una voce sola. Questa è la sfida culturale, di cui tutti dobbiamo sentirci protagonisti".