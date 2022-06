Cirio, momento straordinario per Torino e il Piemonte

(ANSA) - TORINO, 31 MAG - "Oggi non solo si realizza un progetto nel quale abbiamo da sempre creduto, ma è un buon segnale di concretezza che si inserisce in un momento straordinario per Torino e per il Piemonte". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, all'inaugurazione del Festival internazionale dell'economia.

Cirio ha ricordato gli appuntamenti che nelle ultime settimane hanno interessato il Piemonte, da Eurovision, al Consiglio europeo dei ministri degli Esteri, al Salone del Libro e ora il Festival dell'economia: "siamo di fronte ad una vera ripartenza in cui Torino e il Piemonte tornano ad essere protagonisti", ha detto (ANSA).