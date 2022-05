Pnrr: Colao 'al lavoro per riforme, moderatamente ottimisti'

(ANSA) - TORINO, 27 MAG - "Mi sembra che nelle ultime ore si è andati in una direzione di maggiore serenità. Si va avanti, ma dobbiamo mantenere la pressione. Dobbiamo essere soddisfatti, ma non completamente perché si può sempre essere in ritardo". Così il ministro dell'Innovazione Tecnologica, Vittorio Colao, sull'andamento delle riforme legate al Pnrr. "Siamo al lavoro e siamo moderatamente ottimisti", ha aggiunto. (ANSA).