ESC: niente Blanco e Mahmood al Parco del Valentino

(ANSA) - TORINO, 13 MAG - Sfuma definitivamente l'ipotesi che Blanco e Mahmood si esibiscano questa sera all'Eurovillage, il palco dei concerti off dell'Eurovision allestito al Valentino, lo storico parco verde che corre lungo il Po nel centro di Torino. Lo si apprende da ambienti vicini ai vincitori dell'ultimo Festival di Sanremo.

E' da ieri sera che si rincorrevano le voci sulla loro possibile esibizione, per la gioia dei numerosi fan che in questi giorni li hanno applauditi nelle loro esibizioni a sorpresa in varie parti della città, da piazza San Carlo a piazza Vittorio, dove nella tarda serata di ieri sono arrivati in monopattino. Numerose le persone che dal pomeriggio affollano l'Eurovillage, anche nella speranza di ascoltare dal vivo Brividi e gli altri successi dei due artisti. A questo punto dovranno però attendere domani sera, quando la coppia si esibirà nella finalissima dell'Eurovision sul palco del PalaOlimpico, con la speranza di spingerli a una vittoria che, dopo i Maneskin, regalerebbe all'Italia una storica doppietta. E a Torino la speranza di tornare a ospitare la kermesse canora che fino ad ora sta avendo un grande successo. (ANSA).