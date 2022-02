Nova Coop dona 130 mila euro alla ricerca sul cancro

(ANSA) - TORINO, 17 FEB - Superano i 130 mila euro i fondi raccolti da Nova Coop con la campagna di Natale 'Scegli il prodotto Coop e insieme sosteniamo la ricerca contro il cancro' a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.

L'assegno è stato consegnato oggi e servirà a sostenere attività di ricerca e prevenzione del tumore al polmone e di altre neoplasie, nonché per l'acquisto di strumentazioni in grado di operare l'analisi genetica non invasiva di ogni singola cellula neoplastica, per creare terapie farmacologiche personalizzate.

"La ricerca è il nostro pane quotidiano - sottolinea la presidente della Fondazione, Allegra Agnelli -, sotto tutti gli aspetti. Ognuno di noi, anche nei momenti difficili, può continuare a contribuire alla raccolta per la ricerca anche con piccoli gesti e negli occhi e nelle parole dei ricercatori si vedono i grazie a chi ci supporta per farci lavorare nel modo migliore. E avere un partner come Coop è importante per far arrivare il messaggio nelle case e alle persone".

"La consegna di questo assegno - osserva il presidente di Nova Coop, Ernesto Dalle Rive - avviene in un momento complicato per i consumatori e le famiglie piemontesi. Questo deve impegnarci ancora di più a far sì che alla contrazione dei consumi non coincida una diminuzione della scelta di qualità da parte dei consumatori, perché la prevenzione comincia a tavola e quindi con la scelta di cosa si acquista. Il nostro impegno a favore di Candiolo (360mila euro donati in tre anni, ndr) va proprio in questa direzione e la risposta dei nostri soci, ancora più alta che negli anni precedenti, dimostra che condividono questo impegno". (ANSA).