Cisl Piemonte Orientale, Elena Ugazio confermata alla guida

(ANSA) - TORINO, 16 FEB - Elena Ugazio, 45 anni, novarese, è stata confermata alla guida della Cisl Piemonte Orientale. La sua rielezione è avvenuta al termine del terzo congresso territoriale al Villaggio Azzurro di Novarello (Novara), alla presenza dei segretari regionale e nazionale, Alessio Ferraris e Angelo Colombini. Affiancheranno Ugazio in segreteria Romina Baccaglio, eletta per la prima volta in questo ruolo e Iginio Maletti, confermato nell'incarico. Tutti e tre i segretari della Cisl Piemonte Orientale hanno meno di 50 anni. Slogan dell'assise congressuale, che ha visto la partecipazione di 150 delegati in rappresentanza degli oltre 67mila iscritti:"Esserci per cambiare - Persona, Lavoro, Partecipazione per il futuro del Paese".

Elena Ugazio approda alla Cisl novarese nel 2008 con l'incarico di responsabile dello Sportello Famiglia e della contrattazione sociale. Nel dicembre 2010 viene eletta segreteria della Cisl di Novara. Nel marzo 2013 entra nella segreteria Cisl Piemonte Orientale con delega alle Politiche sociali, amministrative e organizzative, incarico che ricopre fino alla sua elezione a segretaria generale nel dicembre del 2019.

"Le sfide che ci aspettano sono tante e sapremo vincerle con una strategia che rimetta al centro le persone e il territorio.

Su questo dovremo concentrare la nostra azione. Un ripartire dalle origini del nostro fare sindacato, per abitare le periferie. Dobbiamo valorizzare le specificità delle nostre zone per portarle a fattore comune di tutta l'organizzazione.

Apriremo anche un cantiere formativo per individuare giovani che vogliono impegnarsi nella Cisl" ha detto Ugazio. (ANSA).