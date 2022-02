L'Egitto sbarca a Candelo con la mostra 'Liberi di imparare'

(ANSA) - BIELLA, 14 FEB - Il fascino del Museo Egizio di Torino nel borgo medievale del Ricetto di Candelo. A pre il 19 febbraio la mostra "Liberi di imparare": lungo le vie del paese saranno in esposizione venti copie di reperti della collezione dell'Egizio, tra cui la Cappella di Maia, gli affreschi della tomba di Iti e Neferu, i ritratti del Fayyum, l'ostrakon della ballerina e alcuni libri funerari. Si tratta di repliche di grandissima qualità, copie tecnicamente ineccepibili che permettono di venire in contatto con la cultura e l'atmosfera degli Antichi Egizi.

"Sono già molte le scolaresche del territorio che si sono dimostrate interessate -dice il sindaco di Candelo, Paolo Gelone - con questa iniziativa Candelo dimostra ancora una volta che la cultura e il fascino della storia sono elementi trainanti per la valorizzazione del territorio". Verranno coinvolti anche i commercianti di Candelo: le opere egizie dell'artista candelese Alessandra Marovino saranno inserite all'interno degli esercizi commerciali o utilizzate per caratterizzare le vetrine dei negozi. "Una sorta di mostra diffusa per colorare tutta la nostra città, che porta l'iniziativa anche fuori dal Ricetto coinvolgendo ancor di più la cittadinanza", spiega Gelone.

L'inaugurazione è in programma sabato 19 febbraio alle 11, con la mostra che rimarrà aperta fino a domenica 3 aprile con i seguenti orari: sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.30. L'ingresso è gratuito e visitando la mostra si ha diritto a una riduzione per visitare successivamente il Museo Egizio di Torino e anche per visitare il Museo del Territorio Biellese. (ANSA).