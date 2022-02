Bolaffi entra nel registro dei marchi storici italiani

(ANSA) - TORINO, 14 FEB - Bolaffi entra nel registro speciale dei marchi storici italiani. Un premio a 132 anni di ininterrotta storia imprenditoriale, spiega Filippo Bolaffi, ad dell'azienda leader per il collezionismo, nel 2021 un fatturato di gruppo record vicino ai 100 milioni di euro, 140 collaboratori in Italia e 20 all'estero.

Nata nel 1890 a Torino, al core business della filatelia e della numismatica Bolaffi ha affiancato nel tempo anche tutti gli altri ambiti del collezionismo. Fra le società del Gruppo Quibus edizioni, specializzata nella vendita a distanza con il suo CollectorClub, il più grande club di collezionisti d'Italia nato nel 1986 che vanta decine di migliaia di soci; Aste Bolaffi (1990) per la vendita all'incanto di francobolli, monete, manifesti, autografi, libri, arredi, arte e design, vini, fotografie, gioielli, orologi, memorabilia cinematografici e sportivi, auto da collezione; Bolaffi Metalli Preziosi (2011), specializzata nella compravendita di oro da investimento, monete di borsa e lingotti e Krysos (2021) che opera nello stesso stesso settore con il marchio Oregold. E ancora Bolaffi per gli Immobili (2020) per la mediazione e la vendita all'asta di immobili. Del Gruppo Bolaffi fanno parte anche le controllate estere Soler y Llach (2017) e Casa de Subastas de Madrid (2020) (Spagna) e Harmers of London Auctions (2018) (Regno Unito).

