Tradito da diretta social,arrestato ricercato internazionale

(ANSA) - VERCELLI, 12 FEB - Tradito da una diretta social, un ricercato internazionale è stato arrestato dalla polizia in collaborazione con la guardia di finanza. L'uomo, pregiudicato, era stato condannato a tre anni di reclusione per usura ed estorsione - reati commessi a Vercelli - e, una volta diventata definitiva la sentenza nei suoi confronti, lo scorso dicembre, si era reso irreperibile.

Dopo essersi nascosto in Valsesia, il ricercato è fuggito prima in Svizzera e poi in Germania. Il campo delle ricerche si è ristretto alla città di Mönchengladbach e ha permesso di individuare l'auto utilizzata dal latitante. Gli investigatori lo hanno arrestato, su mandato di cattura europeo, grazie al monitoraggio dei profili social. Sbarcato all'aeroporto di Fiumicino, ora l'arrestato si trova nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. (ANSA).