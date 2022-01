Stellantis compie un anno. Tavares, futuro luminoso

(ANSA) - TORINO, 19 GEN - Stellantis - nata dalla fusione tra Fca e gruppo Psa - compie un anno. "Non è una coincidenza che sia nata proprio quando il mondo richiede un nuovo tipo di approccio, che sospinga questo imperativo umano fornendo una libertà di mobilità pulita, connessa, accessibile e sicura per tutti. Sono grato a ogni dipendente di Stellantis per il suo contributo quotidiano alla costruzione della nostra comunità e al raggiungimento della grandezza mentre apriamo la strada a un futuro luminoso" afferma l'amministratore delegato Carlo Tavares.

In questo primo anno, Stellantis - nata dalla fusione tra gruppo Psa e Fca - ha preparato il piano strategico che presenterà il primo marzo. L'azienda ripercorre le tappe principali di dodici mesi in cui "dopo aver costruito fondamenta solide, sono stati ottenuti eccellenti risultati finanziari e sono state create partnership strategiche". "Abbiamo ancora molto da fare per continuare a migliorare la nostra nuova azienda, ma siamo sulla buona strada. La corsa è iniziata e Stellantis riuscirà a fare la differenza nel difficile settore in cui opera. Sapremo cogliere le opportunità lungo la strada, facendo in modo che le nostre stelle continuino a brillare", spiega Tavares.

Nei dodici mesi Stellantis ha lanciato più di 10 nuovi prodotti, ha pianificato investimenti per più di 30 miliardi di euro fino al 2025 volti a implementare le strategie di elettrificazione e software per sostenere i 14 marchi iconici e i 2 marchi di mobilità, ha svelato "un'ambiziosa strategia di elettrificazione" con 33 veicoli elettrificati oggi disponibili, compresi i furgoni a celle a combustibile, e altri otto a batteria in arrivo nei prossimi 18 mesi e partnership con Automotive Cells Company, Factorial Energy, Lg Energy Solution, Samsung Sdi e Vulcan Energy, (ANSA).