Auto: 2021 da dimenticare, mercato Europa chiude in rosso

(ANSA) - TORINO, 18 GEN - Il mercato auto dell'Europa Occidentale (Ue+Efta+Regno Unito) chiude il 2021 con un dato negativo. Nell'area - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei.- sono state immatricolate 11.774.885 auto contro 11.958.116 del 2020 (-1,5%). La flessione rispetto al 2019, l'anno che ha preceduto la pandemia, è del 25,5%.

L'impatto del Coronavirus è stato dunque devastante, come osserva il presidente del Centro Studi Promotor, Gian Primo Quagliano, e, dopo il crollo del 2020 in cui la pandemia aveva prodotto lockdown molto pesanti, nel 2021 non c'è stato nessun recupero, anzi le immatricolazioni hanno fatto registrare un nuovo calo sul 2020.

L'ultimo mese dell'anno presenta una flessione del 21,7% con 950.218 immatricolazioni.

Riflettono l'andamento del mercato le vendite del gruppo Stallantis, che nel 2021ha immatricolato in Europa 2.378.979 auto, l'1,6% in meno del 2020. La quota è stabile del 20,2%. Il gruppo è secondo in Europa alle spalle di Volkswagen.

A dicembre le immatricolazioni di Stellantis sono state 177.734, in flessione del 23,8%, con la quota al 18,7% contro il 19,2%. (ANSA).