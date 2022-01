Piattaforma lago Sirio devastata da botti, Comune la chiude

(ANSA) - TORINO, 03 GEN - Il Comune di Chiaverano ha emesso un'ordinanza urgente che dispone la chiusura immediata e a tempo indeterminato della piattaforma del Lago Sirio, danneggiata dai botti nella notte di Capodanno. Uno dei articoli pirici esplosi nella notte di San Silvestro, infatti, ha divelto le assi di legno, aprendo un vero e proprio buco nella piattaforma. Il Comune invita eventuali testimoni a segnalare gli autori dei danneggiamenti "anche in forma anonima, in modo che si possa, almeno una volta, far pagare loro la riparazione". (ANSA).