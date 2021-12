Si amano da 74 anni, serenata Ultimo per coppia record

(ANSA) - TORINO, 27 DIC - Diventa virale il video della serenata a sorpresa del cantante Ultimo a una delle coppie più longeve d'Italia a Grugliasco, in provincia di Torino. La campagna è di Armando Testa ed è stata scelta da Medusa Film per promuovere il lancio del film Supereroi di Paolo Genovese.

La campagna di lancio, firmata dal team At Branded Content, ha due protagonisti d'eccezione, Paolo Genovese, regista del film, e il cantante Ultimo, autore della colonna sonora. In occasione dell'uscita nelle sale di Supereroi, il cantautore romano ha regalato una serenata a una coppia davvero speciale, Domenico e Domenica, una delle coppie più longeve d'Italia.

Quasi 100 anni lui, poco più giovane lei, sono sposati da 74 anni e condividono non solo una lunga vita insieme, ma anche lo stesso cognome e lo stesso nome di battesimo. Con la complicità dei familiari e del sindaco di Grugliasco, Ultimo si è presentato, a sorpresa, sotto il balcone dei coniugi di platino e ha suonato per loro, con un pianoforte a coda, il singolo Supereroi per celebrare il loro grande potere, quello di amarsi da tutta una vita.

L'operazione, con la regia dello stesso Genovese, ha regalato un momento speciale ai due innamorati ed è riuscita a sorprendere un intero quartiere che, proprio come in un film, si è ritrovato a cantare sulle note di Ultimo e ad emozionarsi di fronte all'amore capace di sconfiggere il tempo, lo stesso amore protagonista del film Supereroi. Il video dell'operazione, pubblicato sui canali del cantante Ultimo, è diventato subito virale, raggiungendo nelle prime 48 ore, 6 milioni di visualizzazioni e decine di migliaia di commenti di utenti emozionati dalla serenata.

"In un momento storico in cui è sempre più raro trovare coppie capaci di amarsi per tutta la vita, abbiamo cercato in ogni angolo dello Stivale, storie vere in grado di celebrare questo superpotere - raccontano i direttori creativi Jacopo Morini e Fabiano Pagliara - Tra tutte, quella che ci ha emozionato di più è la storia di Domenico e Domenica, una storia d'amore che sembra scritta dal destino: iniziata negli anni '30 con una 'fuitina' di due giovanissimi ragazzi che oggi, all'età rispettivamente di 100 e 91 anni, festeggiano le nozze di platino. Chi meglio di loro può raccontare un amore in grado di sconfiggere il tempo?".

La campagna digitale è stata declinata su tutti i canali social di Medusa - Facebook, Instagram, Youtube, Twitter e Linkedin - con un video hero e un set di asset adattati nei formati più diffusi: post, stories e reel. A rafforzamento del lancio è stato ideato e programmato un piano editoriale ricco di contenuti per creare engagement con gli utenti e raccontare piccole curiosità sul film. La pianificazione è a cura di Media Italia. (ANSA).