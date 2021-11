Decolla la Città dell'aerospazio, piano da oltre 1 miliardo

(ANSA) - TORINO, 30 NOV - Il progetto per la Città dell'aerospazio è pronto a decollare, grazie a un investimento di oltre 1 miliardo di euro che permetterà di portare 70 nuove imprese e di creare 2.500 posti di lavoro. Il piano è stato al centro della prima giornata di Aerospace & Defense meetings all'Oval a Torino.

Più della metà delle risorse, che arriveranno in gran parte dal Pnrr, servirà per strutture pubbliche, come edifici per la didattica del Politecnico, laboratori di ricerca, sperimentazione di nuove tecnologie di terra e volo, lo Space Center e il Museo dell'Aeronautica. "I numeri non potrebbero essere più chiari: 350 imprese, 7 miliardi di fatturato, 25.000 addetti. Quello che cerchiamo di fare - spiega l'assessore allo Sviluppo delle attività produttive, Andrea Tronzano - è una cosa che va oltre l'ordinario". "Ci hanno chiesto un progetto bandiera. L'aerospazio sarà uno di questi. Una delle eccellenze in cui vogliamo primeggiare, insieme all'idrogeno", commenta il governatore Alberto Cirio. "La Città farà la sua parte per integrare un'area che è stata per anni un corpo estraneo, un fortino inespugnabile. Ci sono le condizioni per far sì che l'aerospazio diventi un polo nazionale" assicura il sindaco Stefano Lo Russo. "Per primi, insieme alla Regione, abbiamo creduto in questa visione di futuro. Qui c'è il nostro cuore" sottolinea Marco Zoff, capo della divisione velivoli di Leonardo, uno dei big player dell'aerospazio.

"Torino e Piemonte hanno le carte in regola per vincere la sfida: è l'unica realtà nazionale che raggruppa in un unico territorio tutti i grandi player del sistema. Possiamo lavorare per confermare il primato di questa avanguardia anche a livello mondiale" afferma il viceministro Gilberto Pichetto. (ANSA).