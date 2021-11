Maltempo: anticiclone cede, ma neve solo da 1500 metri

(ANSA) - TORINO, 20 NOV - Dopo la parentesi di tempo stabile ma nebbioso grazie all'anticiclone delle Azzorre, domenica sera cambia il meteo sul Piemonte. Sarà un minimo della pressione atmosferica sulla penisola iberica - spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - a spostare sul nord-ovest masse di aria umida, con piogge e nevicate ma a quote ancora relativamente alte, 1.400-1.500 metri. Lo zero termico scenderà da 3.200 -3.300 metri fino a 1.600, martedì. Non sono previste situazioni di allerta meteoidrologica. (ANSA).