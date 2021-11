Alessandria in rimonta batte Spal, zona salvezza più vicina

(ANSA) - TORINO, 20 NOV - La zona salvezza in serie B si riavvicina per l'Alessandria. I grigi hanno colto, in rimonta, la terza vittoria stagionale, la prima in trasferta, a Ferrara.

Spal due volte in vantaggio, partita riportata in parità prima da Chiarello poi da Corazza, la rete del 3-2 definitivo è stata segnata da Arrighini al 38'. I grigi sono sempre quart'ultimi in classifica, ma si sono riportati a -3 dalle squadre poco più avanti, tra cui la stessa Spal.

La prossima partita dell'Alessandria sarà sabato 27 novembre in casa contro la Cremonese. (ANSA).