Chef stellati e arte, Alba apre Museo Diffuso Contemporaneo

(ANSA) - LA MORRA (CUNEO), 19 NOV - Sempre più cultura nei palinsesti e nelle iniziative della Fiera internazionale del Tartufo Bianco d'Alba. La novità è il Museo Diffuso Contemporaneo, che lega la cucina d'autore e l'arte, promuovendo "la rete dei ristoranti stellati" di Langhe Roero e Monferrato e "la creatività in tutte le sue forme". Alla prima edizione partecipano 6 ristoranti stellati abbinati ad altrettanti artisti, "con l'intenzione - ha spiegato Stefano Mosca, direttore dell'Ente Fiera Interazionale Tartufo Bianco d'Alba - di arrivare a coinvolgere tutti i locali stellati del territorio, nel nuovo corso della Fiera che valorizza, oltre che l'eccellenza enogastronomica, anche il patrimonio culturale e paesaggistico".

L'iniziativa del 'Museo Diffuso Contemporaneo' è ideata e organizzata in collaborazione con il Castello di Perno (Cuneo) e il collettivo The Musketeers, con il supporto di Reale Mutua.

Le coppie di artisti e chef selezionati vedono accostati lo chef Pasquale Laera di Borgo Sant'Anna, a Monforte d'Alba, con Namsal Siedlecki, lo chef Ugo Alciati di Guido Ristorante, presso Villa Contessa Rosa, a Serralunga d'Alba, con Monia Ben Hamouda, lo chef Luca Zecchin di Guido da Costigliole, presso il Relais San Maurizio, a Santo Stefano Belbo, con Fabiano Di Cocco, lo chef Davide Palluda de All'Enoteca di Canale, con Michela Nosiglia, lo chef Gabriele Boffa della Locanda del Santo Uffizio, a Cioccaro di Penango, con Patrick Tuttofuoco e lo chef Enrico Marmo, dell'Osteria Arborina, a La Morra, con Letizia Cariello.

Per l'intera durata della Fiera, fino al 5 dicembre, ogni ristorante ospita nelle proprie sale una selezione di opere dell'artista e un evento speciale in presenza, durante il quale l'artista e lo chef svelano le creazioni sviluppate insieme, rendendo partecipe il pubblico dei processi creativi, di collaborazione e scambio maturati nelle settimane di preparazione. (ANSA).