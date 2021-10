Appendino "gay cancro? Lo sono l'odio e l'ignoranza"

(ANSA) - TORINO, 06 OTT - "Anno 2021 e i cancri da estirpare rimangono l'odio e l'ignoranza". Così, su Twitter, la sindaca di Torino Chiara Appendino commenta la vicenda della coppia gay vittima di minacce e insulti omofobi nel condominio in cui abita in Barriera di Milano. La prima cittadina riprende, per respingere con fermezza, alcune delle parole usate contro la coppia definita, tra l'altro, "il cancro del palazzo". (ANSA).