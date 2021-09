Autoritratto Leonardo, ogni Pasqua esposto ai Musei Reali

(ANSA) - TORINO, 22 SET - Ogni anno, a partire dal 2022, nella settimana di Pasqua i Musei Reali di Torino consentiranno ai visitatori di ammirare il Codice sul volo degli uccelli e i disegni di Leonardo da Vinci, tra i quali il celebre Autoritratto. Lo ha annunciato la direttrice Enrica Pagella, presentando la mostra 'A tu per tu con Leonardo', in programma dal 25 settembre al 3 ottobre nella biblioteca Reale. Le date delle speciali esposizioni pasquali sono già fissate: 16-24 aprile 2022, 8-16 aprile 2023, 30 marzo-7 aprile 2024 e 19-27 aprile 2025.

"Le possibilità di fruizione pubblica sono condizionate dalle caratteristiche delle opere su carta, particolarmente fragili e sensibili alle variazioni di temperatura e umidità e alla luce, che rendono necessari tempi di esposizione brevi, seguiti da adeguati periodi di riposo conservativo. Daremo al pubblico, per la prima volta, la certezza che i disegni si possano vedere. Poi cercheremo di costruire altro intorno", ha detto Pagella che ha parlato anche di un progetto allo studio con il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano per una mostra multimediale su Leonardo, sospeso a causa del Covid.

Intanto i Disegni saranno esposti dal 25 settembre al 3 ottobre, nell'ambito delle Giornate Europee del Patrimonio e in occasione dell'inaugurazione del nuovo impianto di illuminazione della volta affrescata della Biblioteca Reale, realizzata grazie al sostegno della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino. Tutti i giorni, dalle 9 alle 20, i visitatori saranno condotti da guide esperte a scoprire da vicino il corpus leonardesco.

"L'inizio della collaborazione con i Musei Reali risale al 1998, un lungo percorso che ha avuto sempre al centro l'attenzione verso la comunità e ila città di Torino", ha sottolineato il presidente della Consulta, Giorgio Marsiaj.

