(ANSA) - TORINO, 06 SET - Pininfarina vince l'International Architecture Award con il progetto Liora by Pininfarina, complesso residenziale di fascia alta che sorgerà ad Estepona, Costa del Sol, realizzato per lo sviluppatore spagnolo Excem Real Estate. Il progetto è stato disegnato coniugando servizi e stile di vita esclusivi con una particolare attenzione all'ambiente e alla salute dell'individuo. Dopo oltre un anno di attesa Pininfarina Architecture torna a Cannes per esporre le proprie competenze al Mipim, la più importante fiera immobiliare d'Europa. L'evento, che era stato annullato nel corso del 2020 a causa della situazione epidemiologica legata al Covid-19, riunisce ogni anno gli attori più influenti dell'industria immobiliare internazionale. (ANSA).