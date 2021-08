Tav: Cirio, chi rispetta la propria terra non la danneggia

(ANSA) - TORINO, 01 AGO - "Chi rispetta la propria terra non la mette a ferro e fuoco. Chi rispetta la democrazia non calpesta il diritto di esprimere le proprie idee, di manifestare, trasformandolo in guerriglia. Chi rispetta il proprio Paese non ne prende a sassate chi gli dedica la vita ogni giorno con indosso una divisa. E se qualcuno pensa di chiamare questa 'libertà' si sbaglia di grosso". E' duro il commento del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, agli scontri tra No Tav e forze dell'ordine. "Le scene viste ieri si chiamano in un solo modo: delinquenza. E il Piemonte non si riconosce in tutto questo", conclude esprimendo "solidarietà a tutte le Forze dell'Ordine e a ogni cittadino della Valle che vive con rispetto la propria terra e le sue istituzioni".

