Vaccini: open night alla Nuova Lavazza tra arte e caffè

TORINO, 24 GIU - La Nuvola, il centro vaccinale del Gruppo Lavazza aperto dallo scorso 7 maggio, aderisce all'Open Night prolungando l'orario di apertura di domani, venerdì 25 giugno, fino alle 2 di notte. Una ulteriore opportunità per vaccinarsi offerta a 600 persone in fascia over 18. Le prenotazioni, aperte mercoledì sulla piattaforma www.ilpiemontetivaccina.it, sono andate esaurite in un minuto.

La Nuvola torna dunque alla sua naturale identità, quella di hub di pensiero, progetti e idee per la condivisione di bellezza e di cultura. I vaccinati possono visitare gratis l'innovativo museo d'impresa che, grazie all'uso di strumenti multimediali, permette di intraprendere un viaggio sensoriale ed emotivo nella cultura globale del caffè, in cui si intrecciano la storia industriale italiana e quella della famiglia Lavazza. I visitatori potranno gustare uno speciale coffetail, abbinato a una delle ricette di coffee design Lavazza, da consumare nella Piazza Verde, che tornerà a essere quel luogo di convivialità e di condivisione per cui è stata progettata. Speciali giochi di luce e musica di sottofondo renderanno lo spazio ancora più accogliente.

Resta inoltre aperta l'Area Archeologica di San Secondo, il sito di circa 1.600 metri quadrati in cui sono presenti i resti di un'antica Basilica Paleocristiana, al quale si potrà accedere con visite guidate organizzate per piccoli gruppi di persone, nel rispetto delle norme anti Covid attualmente in vigore.

