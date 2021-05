Covid: Marchisio positivo, moglie 'lo abbiamo preso tutti'

(ANSA) - TORINO, 03 MAG - L'ex giocatore della Juventus, Claudio Marchisio, è risultato positivo al Coronavirus. Lo ha reso noto su Instagram la moglie, Roberta Sinopoli, anche lei positiva come uno dei due figli.

"Purtroppo abbiamo preso il Covid. Tutta la family. Ma stiamo tutti bene, grazie a Dio", scrive la signora Marchisio in una storia dedicata alle domande dei suoi follower. "Siamo sempre stati super attenti", dice a chi le chiede come abbia preso il virus. "Cla è asintomatico - dice del marito - io ho perso gusto e olfatto". (ANSA).