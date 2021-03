Vaccini: Piemonte somministra 87% dosi, 'ne servono di più'

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - "Abbiamo somministrato l'87% delle dosi disponibili per la nostra regione e siamo la prima, tra le grandi regioni d'Italia, per percentuale di popolazione già vaccinata. Ma non basta. L'Italia deve andare più veloce e per farlo bisogna potenziare la dotazione di vaccini. Chiediamo al Governo di darcene di più". Così, su Facebook, il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, che ha effettuato un sopralluogo al punto vaccinale di Borgomanero (Novara), uno dei 136 allestiti in Piemonte, dove gli over 80 vaccinati immunizzati sino ad ora sono più di 130mila. (ANSA).