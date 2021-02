Covid: Cirio, con Rt 0,82 Piemonte dovrebbe restare giallo

(ANSA) - TORINO, 04 FEB - "I dati sono estremamente confortanti": così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ha definito la situazione Covid in Piemonte questa settimana.

Occasione, la videoconferenza di questo pomeriggio per illustrare il piano vaccinale regionale.

"Domani - ha ricordato Cirio - è giornata di esami, siamo al report numero 38, e con il beneficio che tra oggi e domani possa cambiare qualche decimale, vi posso dire che i dati della settimana sono estremamente confortanti: l'Rt medio passa da 0,89 della settimana precedente allo 0,82% di questa. Si riduce l'Rt, ma scendono anche gli altri indicatori: l'occupazione dei posti letto nelle terapie intensive passa dal 26% della settimana scorsa al 24% di quella attuale, e quella dei letti in ricovero ordinario cala dal 40% al 37%. Questo, lo ricordo, a fronte delle soglie di attenzione fissate al 30% per le intensive e al 40% per i ricoveri ordinari".

"Con questi dati - ha rimarcato - ci sono tutti i presupposti perché ci venga confermato l'attuale scenario, il che significa si prospetta ancora una settimana in zona gialla. Richiamando però sempre a una grandissima prudenza, che è ciò che potrà permetterci di continuare a mantenere questo risultato. Perché essere in giallo non è vincere alla lotteria, è frutto di un percorso: di sacrifici personali, economici e di libertà".

