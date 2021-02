Vaccini: Piemonte, 61 punti vaccinali ad hoc per over80

(ANSA) - TORINO, 04 FEB - Si svolgerà in 61 punti, dislocati in tutto il, Piemonte, la vaccinazione contro il Covid degli ultraottantenni, che inizierà il 21 febbraio. "Non ci sarà un 'Vaccine day' simbolico, ma dal 21 si proseguirà tutti i giorni, con l'obiettivo di concludere in due mesi", ha detto, in una videoconferenza stampa, il presidente della Regione, Alberto Cirio. "Sono punti vaccinali destinati ad hoc", ha precisato il commissario Antonio Rinaudo.

La campagna vaccinale per over80 riguarda potenzialmente poco meno di 360 mila persone in Piemonte. Le priorità saranno stabilite dai medici di base in base a patologie ed età, e saranno gli stessi medici a contattare i pazienti per fissare la prenotazione nei centri vaccinali. (ANSA).