Covid: Piemonte, 807 positivi 31 morti -31 ricoverati

(ANSA) - TORINO, 04 FEB - I nuovi casi positivi al Covid in Piemonte sono oggi 807, a fronte di 17.449 tamponi diagnostici processati (10-327 antigenici). Il rapporto positivi/tamponi è pari al 4,6%, la quota di asintomatici al 37.2%. I morti sono 31 (di cui 2 relativi a oggi), il totale da inizio pandemia 8951.

L'Unità di crisi della Regione annota un nuovo calo di ricoverati: -4 in terapia intensiva (in totale 143), - 27 negli altri reparti (2.065).

Le persone in isolamento domiciliare sono 9.805, i guariti +798, gli "attualmente positivi" 12.013. (ANSA).