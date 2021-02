Confindustria: Bonomi incontra leader industriali Piemonte

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Confronto "sulla situazione economica del territorio", in Piemonte, ma anche "del Paese", oggi per il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, che lo scrive su Twitter. "Ho incontrato - spiega - l'amico e presidente di Confindustria Piemonte, Marco Gay, insieme ai presidenti delle Associazioni Piemontesi e Piccola Industria, Giovani Imprenditori ed Ance Piemonte".

"In un momento di grande incertezza per il Paese abbiamo avuto l'opportunità di confrontarci con il presidente Bonomi", dice Marco Gay, tra l'altro presidente dell'associazione delle imprese del settore dell'Ict, Anitec-Assinform, e past president dei Giovani Imprenditori di Confindustria: "Molti i temi affrontati, partendo dal territorio Piemontese, tra cui la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della sua governance, che deve prevedere il coinvolgimento di Confindustria: il sistema delle imprese mette a disposizione le sue competenze per la progettazione delle linee programmatiche".

(ANSA).