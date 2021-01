Piemonte: Cirio, faremo di Stupinigi un'altra Venaria

(ANSA) - TORINO, 04 GEN - Fra gli obiettivi di Alberto Cirio per il 2021 figura anche la riapertura della Palazzina di Caccia di Stupinigi, residenza sabauda alle porte di Torino che nelle intenzioni del governatore del Piemonte deve diventare "un'altra Venaria". L'investimento previsto è di 25 milioni. Cirio lo ha detto oggi in videoconferenza, facendo il punto sui progetti della sua amministrazione per l'anno appena iniziato.

"Con La Reggia di Stupinigi - ha affermato il presidente della Regione - noi vogliamo segnare nel campo della cultura un'altra pagina importante della storia del Piemonte, come lo è stata quella di Venaria. Stupinigi può diventare un'altra Venaria, con un turismo esperienziale che va al di là del tradizionale turismo culturale, e diventa turismo sportivo e rurale. Stupinigi è una meraviglia - ha sottolineato - che deve però vedere concentrate le risorse. Non crediamo che spargere le risorse parcellizzandole possa far nascere una svolta: può servire in momenti eccezionali di emergenza, ma non cambia i destini di un territorio. Stupinigi sinergica con Venaria invece può portare a una svolta vera, un obiettivo sul quale intendiamo investire 25 milioni del Fondo europeo per lo sviluppo regionale".

Sul fronte dell'impegno della Regione per la cultura, Cirio ha citato anche la riapertura di alcune sale del Museo regionale di Scienze Naturali. (ANSA).