Covid:blitz negazionisti in ospedali Torino, polemica su web

(ANSA) - TORINO, 31 OTT - Comincia a diffondersi anche a Torino, come in altre città italiane, la moda di intrufolarsi negli ospedali per tentare di smentire le notizie sul sistema sanitario sotto pressione per l'emergenza Covid.

Sul web stanno circolando fotografie e video realizzati da cittadini in vari presidi come il pronto soccorso dell'Ospedale Molinette, visitato di sera; non manca chi si è appostato davanti al Gradenigo e al Mauriziano per fare "monitoraggio sull'afflusso di ambulanze" e ha postato immagini di strade deserte. I commenti, nei vari gruppi di discussione, sono all'insegna del negazionismo, ma c'è anche chi prova a spiegare la situazione: " il primo segnale dell' emergenza - scrive un internauta - è proprio il fatto che il Pronto Soccorso fuori è vuoto. O forse pensavate di arrivare e trovare i morti in mezzo alla strada?" (ANSA).