'Capodanno Alessandrino', brindisi anticipato alle 12

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - L'edizione 2020 del 'Capodanno Alessandrino' che si festeggia al 31 agosto, in quest'anno bisestile segnato dal Covid-19, sarà particolare. L'atteso 'brindisi' - che simboleggia la ripresa dopo l'estate - sarà alle 12 anziché a mezzanotte. Festa in locali, negozi, piscine, circoli, in casa. Un orario insolito, coinvolgendo tutti, da 0 a 100 anni, perché il Capodanno alessandrino è un evento popolare e a mezzogiorno lo sarà ancora di più. L'immagine grafica è stata curata da Renato Vacotti ed è omaggio al Palazzo Comunale - appena restaurato - su sfondo verde (tema scelto l'ambiente).

Iniziativa benefica per AL-AIL ODV e, per la prima volta, Fondazione 'SOLIDAL per la ricerca'. (ANSA).