Museo Rivoli celebra 80 anni Giulio Paolini

(ANSA) - TORINO, 10 AGO - Il Castello di Rivoli, aperto al pubblico tutto il mese di agosto, con la sua collezione permanente e le mostre - 'La collezione di Ulli Sigg di Arte contemporanea Cinese', la mostra di opere di Giorgio Morandi provenienti dalla Fondazione Cerruti e le personali del giovane Renato Leotta e dell'inglese James Richards - sta preparando un ricco programma di esposizioni per la ripresa autunnale.

Apre il cartellone, dal 13 ottobre al 31 gennaio 2021, la mostra 'Giulio Paolini. Le chef-d'oeuvre inconnu', curata da Marcella Beccaria in occasione dell'80/o compleanno del grande artista genovese tra i protagonisti dell'Arte Povera.

Segue, dal 5 novembre al 28 febbraio, una mostra dell'artista tedesca Anne Immhof, Leone d'Oro per il padiglione Germania alla Biennale di Venezia 2017, nell'ambito del progetto biennale 'Espressioni' la grande mostra collettiva in due parti promossa dal Castello tra il 2020 e il 2021. Infine il 4 novembre il Castello presenta il vincitore dell'edizione 2019 del premio Illy Presente Future aaajiano (Xi'an, Shaanxi, Cina, 1984) tra gli artisti più innovativi e conosciuti dell'universo web. (ANSA).