Mascherine by Borsalino

(ANSA) - ALESSANDRIA, 23 LUG - Collezione di mascherine per Borsalino. Ispirate dall'universo Arts and Crafts, sono prodotte artigianalmente nella manifattura di Alessandria.

Fin dalle origini - spiega il noto marchio di cappelli famoso nel mondo - la storia della Casa alessandrina fondata nel 1857 è caratterizzata dalla capacità di interpretare lo spirito del proprio tempo. In un mondo con nuove regole e nuove abitudini, dettate anche dall'emergenza Covid-19, le mascherine "esaltano l'idea di bellezza e gli stilemi del marchio". Dal jacquard floreale alle grafiche ispirate all'arte fin de siècle, dalle stampe zebrate alle più classiche in tinta unita, tutti i modelli sono realizzati in doppio strato di microfibra di poliestere, sono lavabili e riutilizzabili. (ANSA).