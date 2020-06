Teatro: Faraggiana Novara presenta stagione, tanti i giovani

(ANSA) - NOVARA, 29 GIU - Grandi nomi e grandi spettacoli per la stagione 2020-2021 del Teatro Faraggiana di Novara. Sul palcoscenico si alterneranno Umberto Orsini, Federico Buffa, Maddalena Crippa, Alessandra Faiella, Ivana Monti, Marco Paolini, Danilo Rea, Michele Serra, Lucia Vasini, Pamela Villoresi ''e tanti artisti giovani ed emergenti". Così Lucilla Giagnoni, direttrice artistica del teatro, che ha presentato oggi il cartellone.

"Il Faraggiana vuole dare ai più giovani la possibilità di dar prova delle loro qualità - spiega la direttrice - Tutto, però, è ancora in divenire perché ancora non sappiamo quali saranno le normative da seguire, cosa si potrà fare e come. Per fortuna, abbiamo avuto la massima disponibilità degli artisti e quindi vedremo di provare a fare più repliche, magari nella stessa giornata. Per questo le date sono ancora tutte da decidere''. (ANSA).