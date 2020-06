Calcio: Torino; Verdi in gruppo, punta già il Cagliari

(ANSA) - TORINO, 25 GIU - Il Torino, tornato alla vittoria contro l'Udinese, ritrova Simone Verdi. Il jolly offensivo nella mattinata di oggi ha sostenuto il primo allenamento insieme al resto dei compagni dopo l'infortunio muscolare che gli ha impedito di scendere in campo alla ripresa del campionato dopo il lockdown.

Le sue condizioni sono in netto miglioramento, l'ex Napoli ha bruciato ulteriormente le tappe: domani ci sarà la rifinitura, decisiva per quanto riguarda una eventuale convocazione per la trasferta di Cagliari. (ANSA).