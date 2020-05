Cirio, governo dia a scuola stessa attenzione del calcio

(ANSA) - TORINO, 29 MAG - "Caro Governo, bene far ripartire la Serie A perché il calcio oltre ad una grande passione è anche una realtà economica e lavorativa importante in Italia. Ma vorrei altrettanta attenzione per la scuola italiana per cui viviamo ancora una profonda incertezza". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

"Intanto oggi - ricorda Cirio - la mia giunta approva le linee guida per aprire i centri estivi Estate Ragazzi in modo che, almeno in Piemonte, si possa aprire in sicurezza e prima possibile". (ANSA).