Arte: Videoteca Gam, in mostra le opere di Giuseppe Chiari

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - E' dedicato a Giuseppe Chiari, compositore, artista e sperimentatore, il secondo appuntamento del ciclo di esposizioni realizzate dalla VideotecaGAM in collaborazione con l'Archivio Storico della Biennale di Venezia.

In mostra dal 2 giugno due video realizzati da Chiari ad Art/Tapes 22. Kunst ist einfach (L'arte è facile), del 1973, prima opera girata in quegli studi di Firenze, riprende, a telecamera fissa, le parole che compongono la frase del titolo, tracciate da Chiari a inchiostro di china su grandi fogli bianchi. La frase è uno dei suoi più noti statements. Vi si trova riassunto il senso del suo intero operare. Brevi affermazioni come "L'arte è facile", "La musica è facile", "L'arte è una piccola cosa" tornano frequentemente nel suo lavoro.

Accanto alle due opere video è esposta La musica è facile, realizzata nel 1972 e presentata da Chiari presso la Galleria Martano di Torino nella mostra personale del '76. L'opera è composta da quindici grandi fogli. Su ciascuno l'artista ha scritto una delle quindici lettere che compongono la frase (ANSA).