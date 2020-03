Marnati, produzione reagenti parte lunedì

(ANSA) - TORINO, 31 MAR - Il Piemonte inizierà a produrre in autonomia i reagenti necessari per fare il test sul contagio del Coronavirus da lunedì prossimo. Lo ha annunciato parlando all'Aula del Consiglio regionale, riunita oggi in videoconferenza, l'assessore regionale all'Innovazione e alla Ricerca , Matteo Marnati.

"Il Piemonte - ha detto Marnati - si sta attrezzando per produrre i reagenti. Nelle tre Università regionali si sta lavorando alacremente. Da lunedì potremo dare il via alla produzione, a prezzi molto più bassi di quelli del mercato.

Domani ci sarà il test preliminare, e dalla prossima settimana - ha rimarcato - potrà iniziare una produzione senza limiti".

(ANSA).