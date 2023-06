Apre a Bari il consolato onorario della Repubblica di Slovenia

(ANSA) - BARI, 06 GIU - E' stato inaugurato oggi a Bari il consolato onorario della Repubblica di Slovenia che ha competenza territoriale in Puglia e in Molise. "E' un evento importante - ha sottolineato il console onorario Ferdinando Parente - e sicuramente creerà una promozione di questo territorio ma soprattutto incrementerà i rapporti tra Slovenia, Puglia e Molise".

"Siamo onorati - ha aggiunto l'ambasciatore della Repubblica di Slovenia in Italia, Matjaž Longar - di aprire il consolato sloveno oggi a Bari. Abbiamo registrato interscambi commerciali bilaterali con l'Italia che superano i 12 miliardi". "Purtroppo - ha precisato - sono molto concentrati nell'Italia del nord e noi dobbiamo spostare questa collaborazione anche al centro e al sud. Non parliamo solo di commercio e di economia, ma possiamo lavorare insieme in ambito culturale, con le università, in progetti differenti anche a livello europeo". "Per questo - ha concluso - è importante avere anche una presenza a Bari dopo il consolato onorario aperto a Napoli a gennaio". (ANSA).