Sanità: Toma, su Pos pronti e ricevere osservazioni

(ANSA) - CAMPOBASSO, 07 NOV - "Oggi mi aspetto che da questo Consiglio venga fuori una indicazione al Commissario ad Acta sulla bozza del Piano operativo sanitario (Pos), che non è stato assunto ed è in discussione sui tavoli ministeriali, in Consiglio regionale, ed è stato in discussione preventiva con tutti gli stakeholders. Chiunque voglia offrire osservazioni lo può fare, le valuteremo". Così il presidente della Regione Molise e Commissario ad Acta per la Sanità, Donato Toma, oggi nel corso della seduta monotematica dell'Assemblea sulla sanità.

