Aree boschive, manifestazioni interesse per Comuni e privati

(ANSA) - CAMPOBASSO, 02 NOV - A breve saranno avviate le manifestazioni di interesse per Comuni e privati che possono segnalare le aree boschive da sottoporre a interventi. Lo rende noto l'assessore all'Agricoltura della Regione Molise Nicola Cavaliere. "Grazie ai fondi del Programma Sviluppo Rurale (Psr) 2023-2027 - spiega - sarà garantita la copertura finanziaria per la cantieristica forestale. Di certo non una soluzione tampone o provvisoria - prosegue l'assessore - ma un progetto forte, strutturato e di ampio respiro. In aggiunta ai finanziamenti europei, a partire dal prossimo anno e per almeno un triennio, saranno infatti utilizzate anche ulteriori, cospicue risorse derivanti da fondi ministeriali. Tutto ciò premia l'importante attività svolta dagli operai forestali in questi anni, assicurando una loro presenza costante sul territorio. Le ultime novità sono state accolte positivamente dalle sigle sindacali in occasione di un recente incontro tenutosi in assessorato sul tema. La prevenzione contro il rischio incendi, la difesa del suolo, del patrimonio boschivo e più in generale la tutela della biodiversità - conclude Cavaliere - rappresentano per noi assolute priorità". (ANSA).