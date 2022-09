Turismo, Cciaa Molise, ecco report economico-territoriale

(ANSA) - CAMPOBASSO, 07 SET - La Camera di Commercio del Molise, in collaborazione con l'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (Isnart), presenterà alle imprese il secondo Report di analisi economico-territoriale del settore turistico del Molise. L'evento si svolgerà il 14 settembre dalle 15 alle 16 online sulla piattaforma 'Zoom'. Partendo dai risultati del report, spiega la Camera di commercio, l'incontro di approfondimento è finalizzato a supportare le imprese a orientarsi tra i tanti elementi di incertezza determinati dalla crisi economica e sociale. Gli operatori saranno guidati ad approfondire i fenomeni turistici, a leggere e analizzare i nuovi mercati e a individuare le strategie da mettere in atto per sviluppare l'offerta turistica della ripartenza. La partecipazione è gratuita, il link per la registrazione è disponibile sulla pagina web della Cciaa Molise. (ANSA).