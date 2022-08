Intramontabile 'Vespa', in 200 a Campobasso per 7/o Raduno

(ANSA) - CAMPOBASSO, 26 AGO - Oltre 200 partecipanti provenienti da diverse regioni in rappresentanza di 26 Vespa club italiani. Sono i numeri che caratterizzano il 7/o Raduno nazionale organizzato dal Vespa Club di Campobasso domenica 28 agosto, a partire dalle 9, in Corso Vittorio Emanuele. Per questa edizione anche una interessante novità: le Vespe più antiche saranno esposte nel cortile interno del Comando militare regionale dell'Esercito grazie alla disponibilità manifestata dal comandante. Il programma prevede un mini tour con partenza da Campobasso e arrivo a Baranello (Campobasso) dove ci sarà l'esposizione delle Vespe. A seguire, durante il pranzo sociale, le premiazioni e la consegna degli attestati di merito che verranno assegnati in base alla nuova normativa turistica del Vespa Club d'Italia. Il Vespa Club Campobasso, affiliato al Vespa Club d'Italia sin dalla sua costituzione, nasce nel 2007 con 21 iscritti, ora ne conta più di 200 ed è, fa sapere il presidente Giovanni Pacifico, "il club motociclistico più numeroso di tutta la regione". (ANSA).