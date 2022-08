Incidente nei campi, muore agricoltore a Trivento

(ANSA) - TRIVENTO, 18 AGO - Incidente nei campi a Trivento, in contrada Querciapiana, dove un anziano agricoltore Ernesto Donatone, 85 anni è stato trovato sotto il suo trattore in un dirupo nei pressi di casa. Da ieri pare non si avessero sue notizie. Vedovo, viveva da solo. Sul posto i Vigili del fuoco e i carabinieri per rimuovere il mezzo e per recuperare il corpo dell'anziano. (ANSA).