'Settembre Isernino 2022', James Senese il 30 in concerto

(ANSA) - ISERNIA, 11 AGO - James Senese, rievocazioni storiche, jazz, enogastronomia e gare di velocità per il merletto a tombolo. Sono solo alcuni degli appuntamenti del 'Settembre Isernino 2022', organizzato dal Comune di Isernia e dalla Proloco in collaborazione con la Fondazione Molise Cultura. Il cartellone è stato presentato dall'assessore comunale alla Cultura Luca De Martino nella Sala Raucci di Palazzo San Francesco. Si comincia il 17 agosto e si prosegue fino al 25 settembre con spettacoli, incontri culturali, mostre, fotografia, danza, letteratura. Fra le serate di maggior interesse ci sono il concerto di James Senese "James is back", il 30 agosto, che prende nome dall'ultimo lavoro discografico dell'artista; le rappresentazioni teatrali con le compagnie Cast e Arieté e con altri protagonisti dell'antica e nuova tradizione del teatro isernino; il torneo interregionale di scacchi; la canzone classica napoletana; i pomeriggi riservati ai bambini. E per chiudere, una gara di velocità per la realizzazione del merletto a tombolo. (ANSA).