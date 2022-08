Cciaa Molise, 'Accresciamo le competenze',il via a settembre

(ANSA) - CAMPOBASSO, 02 AGO - 'Accresciamo le competenze': è il tema dell'iniziativa promossa dalla Camera di commercio del Molise in collaborazione con la 'Fondazione Adriano Olivetti'.

Realizzata a partire dal prossimo settembre è finalizzata a favorire la conoscenza e la divulgazione del 'Modello olivettiano¸' di fare impresa, in cui ricerca tecnologica, design, architettura, responsabilità sociale e responsabilità verso il territorio si sono integrate in un modello unico e innovativo. Il progetto è rivolto a studenti e docenti della scuola secondaria di secondo grado ed è incentrato su tematiche di particolare interesse per il sistema scolastico quali le competenze digitali, la cultura d'impresa, l'imprenditorialità, l'orientamento alle nuove professioni. Il corso, completamente gratuito per le scuole, mira ad accompagnare gli studenti nell'approfondimento di tematiche e competenze utili per facilitare l'entrata nel mondo del lavoro. Il Piano prevede 20 eventi formativi di cui 19 sessioni in web conference e una asincrona (autoformazione) per l'Ambito Studenti (per complessive 40 ore di lezione) e 5 sessioni per l'Ambito Docenti (10 ore di lezione). Per aderire è necessario inviare all'indirizzo Pec della Camera di commercio del Molise (cciaa.molise@legalmail.it) entro il 10 settembre la relativa scheda a cciaa.molise@legalmail.it. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli Uffici camerali 'Orientamento al lavoro e alle professioni'. (ANSA).